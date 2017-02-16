Бывший гитарист «Сектора Газа» Игорь Кущев попал в реанимацию после ДТП

Как пояснили в ГИБДД, в 16.37 у дома № 15 на улице Владимира Невского 28-летний водитель «Киа Сид», двигаясь в сторону улицы Лизюкова, сбил 57-летнего мужчину. В результате ДТП пострадавший ударился о припаркованный неподалеку «Опель Астра», принадлежащий 29-летнему воронежцу.

Как отметили в ГИБДД, Игорь Кущев получил ушиб мягких тканей головного мозга. С места ДТП с полученной травмой его доставили в БСМП и госпитализировали в реанимацию. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Добавим, что дочь Игоря Кущева сообщает о том, что водитель иномарки, которая сбила мужчину, скрылся с места ДТП, но в ГИБДД эту информацию не подтвердили.