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12:40 (мск), источник: 36on.ru

Бывший гитарист «Сектора Газа» Игорь Кущев попал в реанимацию после ДТП

Бывший гитарист «Сектора Газа» Игорь Кущев пострадал в ДТП, произошедшем вчера, 15 февраля, на улице Владимира Невского.

Как пояснили в ГИБДД, в 16.37 у дома № 15 на улице Владимира Невского 28-летний водитель «Киа Сид», двигаясь в сторону улицы Лизюкова, сбил 57-летнего мужчину. В результате ДТП пострадавший ударился о припаркованный неподалеку «Опель Астра», принадлежащий 29-летнему воронежцу.

Как отметили в ГИБДД, Игорь Кущев получил ушиб мягких тканей головного мозга. С места ДТП с полученной травмой его доставили в БСМП и госпитализировали в реанимацию. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Добавим, что дочь Игоря Кущева сообщает о том, что водитель иномарки, которая сбила мужчину, скрылся с места ДТП, но в ГИБДД эту информацию не подтвердили.

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