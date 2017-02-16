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12:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем Volvo врезался в припаркованную иномарку: пострадали двое

Травмы получили водитель Volkswagen, стоявший возле машины, и его пассажирка.

Автомобиль Volvo под управлением 39-летнего мужчины столкнулся с припаркованной иномаркой Volkswagen Crafter в Рамонском районе в 6:00 четверга, 16 февраля. От удара иномарка покатилась и травмировала 33-летнего водителя Volkswagen, который в тот момент находился рядом с машиной, и его 29-летнюю пассажирку, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГИБДД по области.

Авария произошла на 486 км трассы М4 «Дон». После оказания медпомощи пострадавшую женщину отпустили домой, мужчина же остался на лечении.

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