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13:11 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге разбойники напали на таксиста: один задержан, второй подался в бега

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси. Сейчас ведется розыск его подельника.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 11 февраля в отдел полиции № 3 патрульными был доставлен мужчина, у которого при личном досмотре изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом. При опросе задержанный признался, что около двух часов назад он и его знакомый напали на таксиста и пытались похитить его автомобиль. Очень скоро выяснилось, что утром того же дня в полицию действительно поступило сообщение от медиков «скорой помощи» о доставленном пациенте 1971 года рождения с резаными ранами лица и рук. Пострадавший пояснил, что получил травмы в результате нападения на него неизвестных в микрорайоне Пионерский.

Разыскиваемый:

Началось выяснение обстоятельств и было установлено, что в день инцидента около 8.35 пострадавший, работающий таксистом одной из транспортных компаний, забрал с адреса двух клиентов. Доехав до пункта назначения во дворах на улице Маяковского, он остановился и ожидал оплаты. Однако пассажиры неожиданно повели себя агрессивно: один из них, достав нож, начал наносить водителю удары, причинив телесные повреждения. В какой-то момент пострадавшему удалось вырваться из машины, и он бросился бежать. Как выяснилось позже, похитить автомобиль злоумышленники все-таки не смогли, так как машина не завелась из-за технической неполадки.

Задержанный:

Оперативники уголовного розыска установили личность скрывшегося соучастника, однако пока оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию продолжаются. Во время допроса задержанный 1993 года рождения рассказал, что приехал в Екатеринбург в конце января к родственникам со своим подельником, освободившимся из мест лишения свободы. Оба проживают в других регионах — задержанный из города Советский, что в ХМАО, а разыскиваемый 1992 года рождения — уроженец Тюменской области. Оба ранее судимые за совершение преступлений имущественного характера.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

«Полиция проверяет злоумышленников на причастность к иным преступлениям, совершенным на территории Екатеринбурга, и просит граждан, которые могли пострадать от действий данных лиц, сообщать по телефонам: (343) 356−46−03, +7912−290−42−41 (уголовный розыск), 356−42−03 (дежурная часть), либо 02», — добавили в ведомстве.

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