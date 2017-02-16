Появилось видео задержания доцента СамГМУ, подозреваемой во взяточничестве

По версии следствия, в январе 2017 г. студентка передала ей 20 тыс. рублей. За это преподаватель должна была поставить отметку в зачетки без проверки знаний.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.