В Черниговской области зафиксирована вспышка АЧС

По данным ведомства, гибель свиней от АЧС 14 февраля зафиксирована в ООО «Светанок» в городе Бобровица Черниговской области.

«В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС», — сообщили в пресс-службе.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.