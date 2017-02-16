За самовольный переезд петербуржец снова отправится в колонию

Как сообщила 16 февраля пресс-служба горпрокуратуры на своём сайте, после проведенных в колонии строгого режима пяти лет петербуржец с 2015 года находился под административным надзором. Переезжать без разрешения полиции ему запретили на шесть лет. Однако тяга к перемене мест оказалась сильнее, и участковый в момент очередной проверки мужчину по указанному адресу не нашел. Путешествие долго не продлилось, и поднадзорного нашли. Он полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства.

Мировой судья судебного участка № 32 оценил самовольный переезд в четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима. При этом максимально за уклонение от административного надзора можно получить год.