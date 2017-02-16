За самовольный переезд петербуржец снова отправится в колонию
Отсидевший пять лет грабитель проведет в колонии строгого режима еще четыре месяца. За то, что отправился путешествовать, не предупредив надзирающие за ним правоохранительные органы.
Отсидевший пять лет грабитель проведет в колонии строгого режима еще четыре месяца. За то, что отправился путешествовать, не предупредив надзирающие за ним правоохранительные органы.
Как сообщила 16 февраля
Мировой судья судебного участка № 32 оценил самовольный переезд в четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима. При этом максимально за уклонение от административного надзора можно получить год.