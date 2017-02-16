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13:33 (мск), источник: Uralpress.ru

Пострадавшая в ДТП у ЮУрГУ студентка сегодня будет переведена из реанимации

Студентка, попавшая в реанимацию после серьезной аварии возле Южно-Уральского государственного университета в Челябинске, сегодня, 16 февраля, будет переведена в обычную палату.

Как уже сообщало агентство, 13 февраля в ДТП возле ЮУрГУ пострадали 4 студентки. Из них две девушки были госпитализированы в первую городскую больницу (одна — в реанимацию, другая — в травматологическое отделение), еще одна — в третью областную больницу, четвертая — в дорожную больницу.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь первой городской больницы Карина Денисова, сегодня пострадавшая в ДТП девушка будет переведена из реанимации в обычную палату травматологического отделения. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Девушке предстоит длительное лечение (у нее ушибы, перелом свода черепа).

Еще одна пострадавшая — 21-летняя студентка Наталья Саляхова — продолжает лечение в травматологическом отделении. На следующей неделе ей будет сделана еще одна операция.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь третьей городской больницы, пострадавшая в ДТП студентка, которую скорая привезла в больницу скорой помощи, получила необходимую помощь и уже выписана домой на амбулаторное лечение.

Как уже сообщало агентство, авария произошла 13 февраля в 13 часов 10 минут. Автомобиль Лексус столкнулся с автомобилем Мерседес и после удара наехал на стоящих у края проезжей части пешеходов. Затем Лексус врезался в Форд, который наехал на впереди стоящий автомобиль Пежо. Четырех студенток в возрасте от 18 до 21 года госпитализировали в больницы города. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью».

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