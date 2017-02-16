В Ростове-на-Дону из окна выпал ребёнок: мальчик госпитализирован

Инцидент произошёл в частном секторе донской столицы на улице на Ярослава Галана. Информацию о ЧП распространили ростовские интернет-издания и возложили ответственность за случившееся на родителей.

Мать малыша вызвала бригаду «скорой помощи», и ребёнку была оказана первая медицинская помощь. И хотя жизни годовалого малыша ничего не угрожает, врачи решили перестраховаться и госпитализировали ребёнка. По имеющейся информации, мальчик находится в отделении нейрохирургии в БСМП № 2.