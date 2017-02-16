В Ростове-на-Дону из окна выпал ребёнок: мальчик госпитализирован
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Инцидент произошёл в частном секторе донской столицы на улице на Ярослава Галана. Информацию о ЧП распространили ростовские
Мать малыша вызвала бригаду «скорой помощи», и ребёнку была оказана первая медицинская помощь. И хотя жизни годовалого малыша ничего не угрожает, врачи решили перестраховаться и госпитализировали ребёнка. По имеющейся информации, мальчик находится в отделении нейрохирургии в БСМП № 2.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году только с мая по июль в