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13:26 (мск), источник: ИА REGNUM

В Ростове-на-Дону из окна выпал ребёнок: мальчик госпитализирован

В Ростове-на-Дону годовалый мальчик упал с подоконника и ударился затылком о землю.

Инцидент произошёл в частном секторе донской столицы на улице на Ярослава Галана. Информацию о ЧП распространили ростовские интернет-издания и возложили ответственность за случившееся на родителей.

Мать малыша вызвала бригаду «скорой помощи», и ребёнку была оказана первая медицинская помощь. И хотя жизни годовалого малыша ничего не угрожает, врачи решили перестраховаться и госпитализировали ребёнка. По имеющейся информации, мальчик находится в отделении нейрохирургии в БСМП № 2.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году только с мая по июль в городе-миллионнике из окон выпали 12 детей, трое из которых погибли. Родителей призывают не оставлять детей без присмотра, окна держать закрытыми, если ребенок находится в комнате, не ставить мебель у подоконников, поставить на окна замки.

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