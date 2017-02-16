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13:29 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградец выпал из окна на козырёк магазина

Днём в среду, 15 февраля, на козырёк магазина упал нетрезвый мужчина. Инцидент произошёл на улице Белибейской.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщает областное телевидение «Каскад», 42-летний местный житель распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. Во время пьянки мужчины поругались и один из них вытолкал другого из окна.

Соседи увидели незнакомца на козырьке дома и обратились к спасателям. Прибывшие на место происшествия специалисты помогли мужчине спуститься и вызвали скорую помощь. По предварительным данным, калиниградец не получил серьёзных травм.

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