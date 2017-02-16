Калининградец выпал из окна на козырёк магазина
Днём в среду, 15 февраля, на козырёк магазина упал нетрезвый мужчина. Инцидент произошёл на улице Белибейской.
Днём в среду, 15 февраля, на козырёк магазина упал нетрезвый мужчина. Инцидент произошёл на улице Белибейской.
Как сообщает областное телевидение «Каскад», 42-летний местный житель распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. Во время пьянки мужчины поругались и один из них вытолкал другого из окна.
Соседи увидели незнакомца на козырьке дома и обратились к спасателям. Прибывшие на место происшествия специалисты помогли мужчине спуститься и вызвали скорую помощь. По предварительным данным, калиниградец не получил серьёзных травм.