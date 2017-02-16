Полиция может возбудить уголовное дело на автоледи, раздавившую собаку в Самаре

Самарская полиция официально начала проверку по факту жуткого инцидента на Южном проезде, где автоледи наехала на собаку. Стражи порядка не только изучают видеозапись, вызвавшую резонанс в Интернете, но и проводят другие мероприятия.

— Полицейские устанавливают факт противоправных действий. Мы выясняем, есть ли в действиях водителя признаки нарушения закона, предусмотренные уголовным или административным кодексом. Изучается видеозапись, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего, опрошена водитель транспортного средства. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Полиция изучает все обстоятельства случившегося, которые откроют истину во всей этой ситуации, — сообщили ProGorodSamara.ru в ГУ МВД Самарской области.

Кстати, как поделился с нашим изданием анонимный эксперт, перспектив у этой истории, в плане привлечения водителя к ответственности за нарушение закона — немного. Крайне редко, когда водителей наказывают за наезд на собаку на дороге.