В Ростовской области адвоката будут судить за уничтожение доказательств по делу

Адвокат представляла по доверенности интересы жителя Ростовской области, в отношении которого мировым судьей велось производство по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По версии следствия, адвокат вырвала из материалов дела и уничтожила чек прибора алкотектер с результатом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, чтобы дело разрешилось в пользу ее подзащитного.

Сейчас уголовное дело в отношении адвоката с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.