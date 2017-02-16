В Самаре адвоката жестоко избили арматурой
Во вторник, 14 февраля, в Самаре было совершено нападение на адвоката Николая Агапова, сообщил Волга Ньюс осведомленный источник.
Во вторник, 14 февраля, в Самаре было совершено нападение на адвоката Николая Агапова, сообщил Волга Ньюс осведомленный источник.
Утром четверо в масках напали на члена Палаты адвокатов Самарской области около его дома на ул. Металлистов.
На глазах у прохожих мужчина был жестоко избит металлическими прутьями. Он получил
По словам источника Волга Ньюс, адвокат участвовал в ряде резонансных дел, и покушение, очевидно, связано с его профессиональной деятельностью.
В отделе полиции Кировского района возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле городского УМВД.