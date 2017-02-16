В Самаре адвоката жестоко избили арматурой

Утром четверо в масках напали на члена Палаты адвокатов Самарской области около его дома на ул. Металлистов.

На глазах у прохожих мужчина был жестоко избит металлическими прутьями. Он получил черепно-мозговую травму и повреждения конечностей. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

По словам источника Волга Ньюс, адвокат участвовал в ряде резонансных дел, и покушение, очевидно, связано с его профессиональной деятельностью.

В отделе полиции Кировского района возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле городского УМВД.