В Харьковской области произошло массовое отравление детей, прокуратура начала расследование

Как отмечается, в течение двух суток (14 и 15 февраля) в детское инфекционное отделение Купянской городской больницы № 2 с диагнозом острый энтероколит и кишечная инфекция госпитализированы учеников общеобразовательной школы № 1.

По состоянию на вечер 15 февраля число детей, которые отравились, составляет 9 человек. Все госпитализированные дети питались в школьной столовой. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Сообщается, что врачи не сообщили правоохранителям о факте массового отравления детей, что является нарушением действующего законодательства.

«Прокуратура начала расследование отравления детей в Купянской школе. Изюмская местная прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 2 ст. 137 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, в Харькове «заминировали» здание ОГА, полиция проводит эвакуацию.