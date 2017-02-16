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14:39 (мск), источник: РБК - Украина

В Харьковской области произошло массовое отравление детей, прокуратура начала расследование

В школе Купянска (Харьковская область) произошло массовое отравление детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Как отмечается, в течение двух суток (14 и 15 февраля) в детское инфекционное отделение Купянской городской больницы № 2 с диагнозом острый энтероколит и кишечная инфекция госпитализированы учеников общеобразовательной школы № 1.

По состоянию на вечер 15 февраля число детей, которые отравились, составляет 9 человек. Все госпитализированные дети питались в школьной столовой. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Сообщается, что врачи не сообщили правоохранителям о факте массового отравления детей, что является нарушением действующего законодательства.

«Прокуратура начала расследование отравления детей в Купянской школе. Изюмская местная прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 2 ст. 137 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, в Харькове «заминировали» здание ОГА, полиция проводит эвакуацию.

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