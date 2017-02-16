Стала известна фамилия найденного в Омске мужчины без рук

Стала известна личность мужчины, найденного вчера в Омске, в частном доме на 15-й Рабочей без кистей рук. Задержан и подозреваемый в преступлении — ранее судимый 38-летний мужчина.

Как выяснилось, убитого звали Сергей Е. Мужчине было 36 лет. Он пропал еще 19 января.

— Мужчина пропал 19 января, об этом в полицию заявили его родственники, — пояснили анонимные источники портала Om1.ru, близкие к правоохранительным органам. — Он отмечал день рождения товарища в гаражах, а затем отправился домой. Однако по пути встретил мужчину, с которым и произошла ссора.

Отметим, что у мужчины осталась жена и двое детей.