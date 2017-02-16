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14:10 (мск), источник: PROUFU.ru

Водитель, расстрелявший в Уфе мужчину из травмата: «Он хотел избить лопатой мою жену»

Получила продолжение история конфликта между водителем Русланом и пенсионером, которые написали заявления друг на друга в полицию.

Пенсионер заявил, что в него стреляли из «травмата», водитель — что его избили лопатой.

Напомним, по первоначальным данным, 14 февраля в полицию обратился 55-летний уфимец и заявил, что между ним и водителем Mazda произошел конфликт. Автомобиль, припаркованный у подъезда, мешал проходу. В ходе ссоры, по словам пенсионера, водитель дважды выстрелил по нему из «травмата». Позже стало известно, что встречное заявление написал водитель Mazda. Он рассказал, что пенсионер избил его лопатой. ProUfu.ru удалось пообщаться с этим водителем.

По словам Руслана, инициатором конфликта был пенсионер. «Я находился в своей машине вместе с женой, мы припарковались во дворе одного из домов на улице Рабкоров. Вышел мужчина, который предъявил нам претензии по поводу парковки — сказал, что место, которое мы заняли — платное, и мы должны заплатить ему 4 тысячи рублей за час стоянки. Платить я отказался, счел его требование необоснованным. Тогда мужчина стал снимать меня на камеру, как он сказал, “чтобы выложить, куда надо”. Мне не понравилось это, я вышел из машины и попросил его удалить отснятое», — рассказал Руслан.

«В этот момент он набросился на меня с кулаками, стал избивать. Тут уже выбежала моя жена, встала между нами, чтобы разнять. Я потерял равновесие и упал, а пенсионер переключился на мою жену — стал бить ее кулаками в грудь. Потом он убежал в подъезд и через секунду появился уже с лопатой. Ею он несколько раз ударил меня, потом собрался бить по машине, и в этот момент я достал оружие — травматический пистолет. У меня есть на него регистрация. Я произвел два предупредительных выстрела в воздух и в землю. В нападавшего я не стрелял», — заявил водитель Mazda.

«Позже, когда подъехала скорая, и врачи осмотрели мужчину с лопатой, они даже не стали его госпитализировать. Я точно помню, что не стрелял и не целился в него. На видео — финал конфликта. Мы уже в машине, собираемся уезжать, а он, якобы расстрелянный в ногу из травмата, звонит по телефону, который мы с женой у него якобы отобрали. К слову, он причинил мне сотрясение мозга, ушиб челюсти и многое другое».

По обоим фактам проводится проверка.

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