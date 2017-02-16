Банк ограблен в центре Нижнего Новгорода утром 16 февраля

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе УВД по городу. По предварительным данным, грабитель похитил инкассаторскую сумку. Преступление произошло в здании банка, расположенного на ул. Ошарской. Сумма денег, которые находились в сумке, на данный момент уточняется и будет известна после проведения ревизии в банке. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, опрашивают очевидцев. Также они изучают материалы с камер видеонаблюдения. Граждан, обладающих какой-либо информацией о совершенном преступлении, полиция просит сообщить по телефонам: (831) 268−45−00, 268−61−10 или по каналу связи 02.