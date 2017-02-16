Воронежский предприниматель незаконно присвоил себе 2 миллиона рублей

Как пояснили в полиции, предприниматель, являясь руководителем компании, занимающейся добычей щебня, заключил с физлицом договор купли-продажи, по условиям которого компания должна была поставить 10 тысяч тонн щебня за 2 миллиона рублей.

Получив денежные средства, злоумышленник не стал поставлять щебень заказчику, а кроме того — присвоил себе деньги, не сдав их в кассу компании.

Позднее, по требованию покупателя, предприниматель вернул 1,2 миллиона рублей. Следует отметить, что мужчина покинул пост главы компании. Еще через некоторое время потерпевший обратился в суд. Решением суда с компании взыскали 800 тысяч рублей.

— Таким образом, в результате действий бывшего руководителя компании причинен ущерб на сумму 800 тысяч рублей. В отношении бывшего директора предприятия следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», — подчеркнули в ГУВД.

В настоящий момент злоумышленник находится под домашним арестом.