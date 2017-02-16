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14:43 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии покончил с собой сотрудник полиции

В Кумертау был найден повешенным в собственной квартире полицейский.

Об этом ProUfu.ru сообщили собственный источник. В МВД информацию подтвердили.

Предварительно, мужчина покончил с собой в ночь с первого на второе февраля. Тело погибшего нашли родственники. При осмотре места происшествия никаких следов, которые указывали бы на иную версию, кроме суицида, обнаружено не было.

По данному факту назначена внутренняя проверка. Результаты проверки будут переданы в Следственный комитет.

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