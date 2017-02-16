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16:18 (мск), источник: ТАСС

СК проверит информацию о применении насилия к врачам скорой в Челябинске

По данным СМИ, 12 февраля мужчина натравил на бригаду овчарку, а 13 февраля врача скорой пытались ударить ножом в спину.

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Следователи проверят информацию СМИ о том, что в Челябинске 12 февраля мужчина натравил овчарку на бригаду врачей скорой помощи, а 13 февраля врача скорой пытались ударить ножом в спину, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Челябинской области.

«16 февраля 2017 года на одном из сайтов размещена информация о том, что в одной из квартир в Металлургическом районе Челябинска 12 февраля мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал натравливать овчарку на врачей бригады скорой медицинской помощи и удерживал их в квартире. Также на сайте написано, что 13 февраля в Металлургическом районе Челябинска мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался ударить в спину ножом врача бригады скорой медицинской помощи. Однако ему помешал фельдшер, занимавшийся единоборствами», — поясняют в СК.

В ведомстве добавили, что по фактам, изложенным в СМИ, следователи проводят проверки. По результатам будут приняты процессуальные решения.

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