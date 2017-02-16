Омских врачей признали виновными в гибели матери и ребенка

Днем 1 августа 2015 года во время операции «кесарево сечение» в роддоме скончался новорожденный младенец. Его мама была переведена в другое медицинское учреждение. Однако врачи не смогли ее спасти — спустя несколько дней женщина умерла.

Жительница Муромцевского района должна была рожать в местной больнице. Но врачи решили, что крупный плод, возраст матери и большой перерыв между родами являются показаниями для операции, и отправили пациентку в город. Однако медики роддома № 2 предпочли естественные роды и заблаговременно начали стимулировать беременную.

По версии обвинения, врач-гинеколог назначил роженице неправильную дородовую терапию. Когда у женщины отошли воды, она попала под опеку дежурной бригады, где главной была заместитель главного врача. Несчастная роженица и ее ребенок мучились почти сутки. Роды все не начинались, а делать кесарево врачи не спешили. На операционный стол Елену положили, лишь когда ребёнок стал задыхаться в утробе. Малыша спасти не смогли — новорожденный скончался. Состояние мамы началось стремительно ухудшаться. Ей потребовалась срочная операция.

— Спустя несколько дней на фоне крайне тяжелого состояния, обусловленного тяжелым поражением миокарда, наступила клиническая смерть. Проводимые реанимационные мероприятия не дали эффекта, — говорят врачи.

По данным медиков, у роженицы была выявлена патология сердца, не имевшая выраженных клинических проявлений, в том числе на момент поступления. А гинекологи здесь ни при чем. Однако по заключению судебно-медицинской экспертизы, от полученного шока и стресса и сердце, и сосуды пациентки отказались работать, как следствие произошел инфаркт.

— Согласно проведенным исследованиям, трагических последствий можно было избежать при своевременном установлении верного диагноза и проведении операции «кесарево сечение», показания для которой уже имелись тремя сутками ранее, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Вину в совершении преступления медицинские работники не признали. Однако суд посчитал, что мама и ее ребенок погибли именно из-за ненадлежащего оказания медицинских услуг. По решению суда заместитель главного врача приговорена к 1 году 6 месяцам реального лишения свободы в колонии общего режима. Врачу — гинекологу назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Между тем это далеко не первый трагический случай в данном медицинском учреждении. В ближайшее время на скамье подсудимых окажутся еще пять медиков из роддома № 2, которых следователи считают причастными к гибели двух рожениц.