Омских врачей признали виновными в гибели матери и ребенка
Советский районный суд Омска признал заместителя главного врача и
Советский районный суд Омска признал заместителя главного врача и
Днем 1 августа 2015 года во время операции «кесарево сечение» в роддоме скончался новорожденный младенец. Его мама была переведена в другое медицинское учреждение. Однако врачи не смогли ее спасти — спустя несколько дней женщина умерла.
Жительница Муромцевского района должна была рожать в местной больнице. Но врачи решили, что крупный плод, возраст матери и большой перерыв между родами являются показаниями для операции, и отправили пациентку в город. Однако медики роддома № 2 предпочли естественные роды и заблаговременно начали стимулировать беременную.
По версии обвинения,
— Спустя несколько дней на фоне крайне тяжелого состояния, обусловленного тяжелым поражением миокарда, наступила клиническая смерть. Проводимые реанимационные мероприятия не дали эффекта, — говорят врачи.
По данным медиков, у роженицы была выявлена патология сердца, не имевшая выраженных клинических проявлений, в том числе на момент поступления. А гинекологи здесь ни при чем. Однако по заключению
— Согласно проведенным исследованиям, трагических последствий можно было избежать при своевременном установлении верного диагноза и проведении операции «кесарево сечение», показания для которой уже имелись тремя сутками ранее, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Вину в совершении преступления медицинские работники не признали. Однако суд посчитал, что мама и ее ребенок погибли именно
Между тем это далеко не первый трагический случай в данном медицинском учреждении. В ближайшее время на скамье подсудимых окажутся еще пять медиков из роддома № 2, которых следователи считают причастными к гибели двух рожениц.