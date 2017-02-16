Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Работники морга забрали тело с похорон во время церемонии
Знаменитую певицу ограбили на $2 млн
Любовь Толкалина начала борьбу с возрастом: реакция фанатов
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8Бабочки из шрамов
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
15:06 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на пенсионеров

В Уфе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на пенсионеров. Молодой человек признался, что рассчитывал на беззащитность пожилых людей.

Источник: ГТРК Башкортостан

Представляясь сотрудником уголовного розыска или под угрозой холодной оружия, мужчина заводил своих жертв в подъезд, где забирал у них деньги. При этом лжеполицейский официально трудился в одном из городских мебельных салонов.

На свой незаконный промысел он выходил после работы. 29-летний задержанный выбирал своих жертв только из числа пожилых людей, зная, что они не смогут оказать сопротивления. По всем фактам сейчас возбуждены уголовные дела, сообщили «Вестям» в пресс-службе башкирского МВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Изучавший АЭС «Фукусима» робот провалил свою миссию
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети раскрыли цены на Hyundai Solaris II Пользователям интернет-форума удалось выяснить стоимость нового поколения «Соляриса» за несколько дней до официальной публикации прайс-листов
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего
Новостройки в Северном округе Москвы резко подорожали
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь