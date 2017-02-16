В Уфе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на пенсионеров

Представляясь сотрудником уголовного розыска или под угрозой холодной оружия, мужчина заводил своих жертв в подъезд, где забирал у них деньги. При этом лжеполицейский официально трудился в одном из городских мебельных салонов.

На свой незаконный промысел он выходил после работы. 29-летний задержанный выбирал своих жертв только из числа пожилых людей, зная, что они не смогут оказать сопротивления. По всем фактам сейчас возбуждены уголовные дела, сообщили «Вестям» в пресс-службе башкирского МВД.