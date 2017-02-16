Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Россияне стали скупать квартиры в Финляндии
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
9Самый грязный город в мире
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
10Ежегодный Венецианский карнавал
17:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области у мужчины изъяли 8 кг марихуаны

В Целинском районе Ростовской области в ходе обыска в доме у 31-летнего гражданина изъяли наркотическое вещество растительного происхождения массой около 8 кг.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, экспертиза подтвердила, что данное вещество — марихуана.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), он заключен под стражу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как стать самым успешным режиссером России
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
Трамп потребовал извинений от The New York Times
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Прессу выдворили со встречи Лаврова и Тиллерсона в Бонне
Мария Максакова исключена из «Единой России»
Россияне поддержали визовый режим с Белоруссией
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Регистрация жилья в России оказалась парализована
Московские квартиры за месяц существенно подешевели
Сенаторы одобрили закон о бессрочной приватизации
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь