В Ростовской области у мужчины изъяли 8 кг марихуаны
В Целинском районе Ростовской области в ходе обыска в доме у 31-летнего гражданина изъяли наркотическое вещество растительного происхождения массой около 8 кг.
В Целинском районе Ростовской области в ходе обыска в доме у 31-летнего гражданина изъяли наркотическое вещество растительного происхождения массой около 8 кг.
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), он заключен под стражу.