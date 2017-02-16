Крымскую школьницу спасли от суицида

Следователи Алушты возбудили уголовное дело по факту совершения попытки доведения до самоубийства. Так, 14-летнюю школьницу, которая была участницей «группы смерти» в одной из социальных сетей, пытались подвести к самоубийству, сообщили в крымском Следкоме.

Согласно данным ведомства, с августа 2016 года вплоть до февраля 2017 года (момента, когда несовершеннолетняя должна была совершить суицид) девочка вела в социальной сети переписку с неизвестными людьми, которые при помощи психоконтроля и психовоздействия заставляли ее выполнять опасные для жизни задания.

Школьница сообщила матери о данной переписке, и та обратилась в правоохранительные органы. Ребенок был спасен.

На сегодняшний день идет следствие; устанавливается круг потерпевших.