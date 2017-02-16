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15:56 (мск), источник: Informburo.kz

В «Казахмысе» назвали причины обрушения дороги в Карагандинской области

Видео огромного провала на дороге вблизи предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс» появилось в соцсетях 16 февраля.

Источник: Informburo.kz

Очевидцы засняли на камеру мобильного телефона появление воронки глубиной 10 метров. Выяснилось, что дорога, на которой случился обвал, ведёт от одного рудника к другому в Сатпаеве. Вскоре акимат Карагандинской области установил и владельцев этого участка.

«15 февраля в районе карьера Кресто-Центр при ведении плановых горных работ произошло проседание участка грунтовой дороги глубиной 5−10 метров. Этот участок дороги не эксплуатируется с 1996 года и принадлежит корпорации ТОО «Корпорация Казахмыс», — сообщается на сайте акимата Карагандинской области.

В акимате заверили, что в результате обрушения никто не пострадал. Для дополнительной изоляции аварийного участка дороги соорудили защитный вал и установили предупреждающие знаки.

«Этот район расположен на производственной площадке Восточно-Жезказганского рудника и не относится к участкам, приближённым к жилым поселкам. Расстояние до ближайшего посёлка от провала составляет более одного километра», — добавили в пресс-службе «Казахмыса».

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