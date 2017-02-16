В «Казахмысе» назвали причины обрушения дороги в Карагандинской области
Видео огромного провала на дороге вблизи предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс» появилось в соцсетях 16 февраля.
Видео огромного провала на дороге вблизи предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс» появилось в соцсетях 16 февраля.
Очевидцы засняли на камеру мобильного телефона появление воронки глубиной 10 метров. Выяснилось, что дорога, на которой случился обвал, ведёт от одного рудника к другому в Сатпаеве. Вскоре акимат Карагандинской области установил и владельцев этого участка.
«15 февраля в районе карьера
В акимате заверили, что в результате обрушения никто не пострадал. Для дополнительной изоляции аварийного участка дороги соорудили защитный вал и установили предупреждающие знаки.
«Этот район расположен на производственной площадке