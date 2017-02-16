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16:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Муниципальный автобус обстреляли в Иркутске

Неизвестные расстреляли муниципальный автобус № 14 сегодня, 16 февраля, примерно в 16.00 в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются розыском предполагаемых преступников. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

— На одной из остановок водитель обратил внимание на то, что неизвестные повредили стекла. Не исключено, что стрелявшие находились в салоне другого транспортного средства. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе.

По факту случившегося проводится проверка.

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