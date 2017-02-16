Муниципальный автобус обстреляли в Иркутске

В настоящее время сотрудники полиции занимаются розыском предполагаемых преступников. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

— На одной из остановок водитель обратил внимание на то, что неизвестные повредили стекла. Не исключено, что стрелявшие находились в салоне другого транспортного средства. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе.

По факту случившегося проводится проверка.