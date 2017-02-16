Уральская школьница сломала позвоночник из-за неудачной шутки одноклассника
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Ученица одной из школ Екатеринбурга травмировалась на уроке после того, как одноклассник, решив подшутить, выдернул
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Ученица одной из школ Екатеринбурга травмировалась на уроке после того, как одноклассник, решив подшутить, выдернул
По данным местных СМИ, инцидент произошел в школе № 167, ребенок получил перелом позвоночника.
«Около 14.00 (по местному времени, 12.00 мск) в дежурную часть отдела полиции № 14 поступило сообщение о травме ребенка в образовательном учреждении на улице Фрезеровщиков. На месте в настоящее время работает
По информации УМВД, по факту ведется проверка, полицейские опрашивают одноклассников пострадавшей и преподавателей.