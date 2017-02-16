Уральская школьница сломала позвоночник из-за неудачной шутки одноклассника

По данным местных СМИ, инцидент произошел в школе № 167, ребенок получил перелом позвоночника.

«Около 14.00 (по местному времени, 12.00 мск) в дежурную часть отдела полиции № 14 поступило сообщение о травме ребенка в образовательном учреждении на улице Фрезеровщиков. На месте в настоящее время работает следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным, на уроке в 9-м классе проходила викторина, во время который один из мальчиков, шутя, убрал стул своей одноклассницы, когда та собиралась присесть. Девочка упала и ударилась. Сейчас школьница доставлена в медицинское учреждение», — уточняет полиция.

По информации УМВД, по факту ведется проверка, полицейские опрашивают одноклассников пострадавшей и преподавателей.