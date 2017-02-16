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15:54 (мск), источник: Uralpress.ru

В Миассе панелевоз сбил женщину

В Миассе (Челябинская область) грузовой автомобиль «Скания» сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

Авария произошла сегодня, 16 февраля, в 10.20 на улице Богдана Хмельницкого, возле дома 32. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Миассу Дарья Лунёва, в момент аварии женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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