В Миассе панелевоз сбил женщину

Авария произошла сегодня, 16 февраля, в 10.20 на улице Богдана Хмельницкого, возле дома 32. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Миассу Дарья Лунёва, в момент аварии женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.