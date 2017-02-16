В МВД Башкирии назвали самые необычные места хранения наркотиков

«Группа предприимчивых молодых людей занималась поставками наркотических средств, для себя и для реализации, в пакетиках из-под чая. Они нашли сподвижников, которые смогли таким образом упаковать запрещенное вещество. Не зная, о том, что там находились наркотики, установить это было практически невозможно. Только при вскрытии удалось выяснить, что содержалось в пакетиках», — рассказал на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Поволжье» начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ, полковник полиции Владислав Ситдиков.

По его словам, в плане сокрытия наркотических средств фантазия людей безгранична.

«Некоторые граждане используют различные части тела, какие только возможно. В транспортных средствах скрывают — практически во всех деталях. В сумках. Утаивать наркотик в телефоне — этим уже никого не удивишь. Но если человек очень сильно захочет спрятать, то спрячет», — прокомментировал начальник Управления.

По статистическим данным МВД по РБ, в 2016 году в сфере незаконного оборота наркотических средств органами внутренних дел зарегистрировано 5299 преступлений. Это на 1008 (на 23,5 процента) больше, чем за аналогичный период 2015 года. Из числа выявленных — около 4200 (+769) тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности привлечено свыше 1800 лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Изъято более 70 кг наркотических средств и психотропных веществ.