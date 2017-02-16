В Казани студент рассказал, как именно его ограбили на 600 тыс. рублей неизвестные в масках

По данным УВД Казани, примерно в 23 часа студент вышел из банка и пошел к машине. На проезжей части второстепенной дороги между жилыми домами 55−57 по улице Вишневского на него напали трое неизвестных и отобрали деньги.

— Лиц нападавших он разглядеть не смог, так как они находились в масках, — отметили в полиции.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Разбой», очевидцев нападения просят звонить по телефонам 291−27−01 и 89274327797, либо по номерам «02» или «052» (анонимно).

Отметим, ранее ProKazan.ru в правоохранительных органах сообщали, что нападение произошло на двух студентов, при этом грабители, угрожая им предметами, похожими на автоматы, связали им руки хомутами, после чего и отобрали деньги.

Сейчас идет расследование.