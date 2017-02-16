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15:58 (мск), источник: Калининград.Ru

Очевидцы: На Советском проспекте в Калининграде автобус сбил женщину

В четверг, 16 февраля, на Советском проспекте в Калининграде пассажирский автобус сбил женщину. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

По данным свидетелей, пострадавшая переходила проезжую часть на красный сигнал светофора.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Женщину увезла скорая помощь. О её состоянии пока не сообщается.

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