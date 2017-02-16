Более 500 кг металла изъяли из нелегального приемника в Нижнем

527 кг металла изъяли из нелегального пункта приема в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники полиции проверили 11 точек, занимающихся сбором лома металлов, и выявили 33 нарушения. Всего было изъято более полтонны металла, в настоящее время он находится на хранении в ОВД.

На нарушителей составлены протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии, а также за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов. После вынесения судебного решения, металлолом будет передан судебным приставам для обращения в пользу государства.