Более 500 кг металла изъяли из нелегального приемника в Нижнем
Полицейские проверили 11 пунктов приема металлолома и обнаружили 33 нарушения.
Полицейские проверили 11 пунктов приема металлолома и обнаружили 33 нарушения.
527 кг металла изъяли из нелегального пункта приема в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
Сотрудники полиции проверили 11 точек, занимающихся сбором лома металлов, и выявили 33 нарушения. Всего было изъято более полтонны металла, в настоящее время он находится на хранении в ОВД.
На нарушителей составлены протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии, а также за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов. После вынесения судебного решения, металлолом будет передан судебным приставам для обращения в пользу государства.