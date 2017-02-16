Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Россияне стали скупать квартиры в Финляндии
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
14В США прошла самая престижная выставка собак
9Самый грязный город в мире
15:51 (мск), источник: Nur.kz

В Актюбинской области мужчина сжег себя перед зданием РОВД

В Актюбинской области мужчина совершил самоподжог прямо перед зданием РОВД, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, 12 февраля примерно в 02.45 в тамбур здания Эмбенского городского отдела полиции Мугалжарского района через центральный вход вошел неизвестный мужчина. Его одежда была объята пламенем.

Дежурные, используя два огнетушителя, потушили огонь, затем вызвали скорую помощь. Однако мужчина скончался на месте.

По факту самоубийства начато досудебное расследование по ст.105 ч 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследованием установлена личность 39-летнего жителя города Эмба.

Как сообщили полицейские, мужчина решил покончить жизнь самоубийством после смерти его жены 2 февраля. За 2 часа перед смертью он рассказал о своих намерениях близким родственникам.

Факт самоубийства зафиксирован камерами видеонаблюдения. Однако остается непонятным, почему мужчина решил свести счеты с жизнью в РОВД. В ДВД этот факт никак не комментируют.

Потерпевший не был судим. В данное время назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Актюбинской области мужчина сжег себя перед зданием РОВД
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
Трамп потребовал извинений от The New York Times
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Визовый режим с Белоруссией поддержали 78% россиян
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
Официально: новый Hyundai Solaris будет стоить дешевле старого Со 100-сильным двигателем объёмом 1,4 литра и 6-ступенчатой механической трансмиссией новинка предлагается за 599 000 рублей
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего
Москвичи нашли способ защитить жилье от мошенников
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь