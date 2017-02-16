В Актюбинской области мужчина сжег себя перед зданием РОВД
В Актюбинской области мужчина совершил самоподжог прямо перед зданием РОВД, сообщает корреспондент NUR.KZ.
В Актюбинской области мужчина совершил самоподжог прямо перед зданием РОВД, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщили в
Дежурные, используя два огнетушителя, потушили огонь, затем вызвали скорую помощь. Однако мужчина скончался на месте.
По факту самоубийства начато досудебное расследование по ст.105 ч 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследованием установлена личность 39-летнего жителя города Эмба.
Как сообщили полицейские, мужчина решил покончить жизнь самоубийством после смерти его жены 2 февраля. За 2 часа перед смертью он рассказал о своих намерениях близким родственникам.
Факт самоубийства зафиксирован камерами видеонаблюдения. Однако остается непонятным, почему мужчина решил свести счеты с жизнью в РОВД. В ДВД этот факт никак не комментируют.
Потерпевший не был судим. В данное время назначена