В Актюбинской области мужчина сжег себя перед зданием РОВД

Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, 12 февраля примерно в 02.45 в тамбур здания Эмбенского городского отдела полиции Мугалжарского района через центральный вход вошел неизвестный мужчина. Его одежда была объята пламенем.

Дежурные, используя два огнетушителя, потушили огонь, затем вызвали скорую помощь. Однако мужчина скончался на месте.

По факту самоубийства начато досудебное расследование по ст.105 ч 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследованием установлена личность 39-летнего жителя города Эмба.

Как сообщили полицейские, мужчина решил покончить жизнь самоубийством после смерти его жены 2 февраля. За 2 часа перед смертью он рассказал о своих намерениях близким родственникам.

Факт самоубийства зафиксирован камерами видеонаблюдения. Однако остается непонятным, почему мужчина решил свести счеты с жизнью в РОВД. В ДВД этот факт никак не комментируют.