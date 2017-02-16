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16:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

13-летний екатеринбуржец скончался от отравления ядом

Из газового баллончика.

Следователи озвучили предварительную причину гибели 13-летнего екатеринбуржца, тело которого нашли 15 февраля на улице Краснолесья.

«Результаты вскрытия показали, что подросток скончался от отравления неизвестным ядом. По предварительным данным, это содержимое газового баллончика, который лежал рядом», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Следует добавить, что днем 16 февраля скорая забрала еще одного 13-летнего подростка из школы на улице Павла Шаманова. У него сильно поднялось давление и он побледнел. Школьника доставили в ДГКБ № 11 с подозрением на сердечно-сосудистое заболевание. В больнице состояние мальчика стабилизировалось, его отпустили домой, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе горздрава.

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