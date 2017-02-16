13-летний екатеринбуржец скончался от отравления ядом

Следователи озвучили предварительную причину гибели 13-летнего екатеринбуржца, тело которого нашли 15 февраля на улице Краснолесья.

«Результаты вскрытия показали, что подросток скончался от отравления неизвестным ядом. По предварительным данным, это содержимое газового баллончика, который лежал рядом», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.