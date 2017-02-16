Следственный комитет займется омским подростком, угрожавшим на видео своим учителям

Правоохранительные органы занялись омским школьником, угрожавшим на видео расправой своим школьным учителям. Им оказался несовершеннолетний омич, проживающий в Октябрьском округе. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, 15-летний учащийся гимназии, расположенной в Октябрьском округе Омска, выложил в сеть видео, бравируя перед одноклассниками, в действительности же убивать никого не хотел, тем более совершать суицид. В ходе проверки будут установлены причины и мотивы такого поведения подростка, приняты меры профилактического характера и оказана психологическая помощь мальчику», — сообщает пресс-служба СУСК России по Омской области.

По результатам проверки, пояснили в ведомстве, будет вынесено процессуальное решение.