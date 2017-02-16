Следственный комитет займется омским подростком, угрожавшим на видео своим учителям
Юноше будет оказана психологическая помощь.
Юноше будет оказана психологическая помощь.
Правоохранительные органы занялись омским школьником, угрожавшим на видео расправой своим школьным учителям. Им оказался несовершеннолетний омич, проживающий в Октябрьском округе. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка.
«По предварительным данным, 15-летний учащийся гимназии, расположенной в Октябрьском округе Омска, выложил в сеть видео, бравируя перед одноклассниками, в действительности же убивать никого не хотел, тем более совершать суицид. В ходе проверки будут установлены причины и мотивы такого поведения подростка, приняты меры профилактического характера и оказана психологическая помощь мальчику», — сообщает
По результатам проверки, пояснили в ведомстве, будет вынесено процессуальное решение.