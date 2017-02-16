Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
14В США прошла самая престижная выставка собак
9Самый грязный город в мире
16:07 (мск), источник: Югополис

Экс-министр курортов Краснодарского края Куделя арестован на 15 суток

Советник главы Ростуризма Евгений Куделя привлечен к ответственности за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и проведет 15 суток под административным арестом.

Как сообщал «Югополис», Куделя был задержан 14 февраля во время обысков в офисе Ростуризма.

Куделя оказал сопротивление при проведении следственных действий, в связи с этим он привлечен к ответственности по ст. 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению — и в настоящее время помещен под административный арест на 15 суток, передает «Интерфакс».

Напомним, 14 февраля при проведении санкционированного обыска в московском служебном кабинете Куделя отказался предоставить оперативникам доступ к содержимому находящегося в помещении сейфу. Чиновник не разрешал сотрудникам правоохранительных органов подойти к сейфу, а кроме того, отказался отдать свой телефон. В связи с этим было принято решение применить силу — был вызван наряд полиции, сотрудники МВД надели на советника главы Ростуризма наручники и вывели из кабинета.

Как сообщал «Югополис», отставка Кудели прошлым летом последовала после того, как накануне на совещании в Ейске губернатор Краснодарского края возложил на министра ответственность за ряд системных упущений в курируемой им отрасли. В частности, не решаемые годами проблемы организации бесперебойного снабжения курортных здравниц местной сельскохозяйственной продукцией, легализации частных мини-гостиниц, безопасности и качества услуг, предоставляемых отдыхающим.

Евгений Куделя с 2001 года работал в администрации Апшеронского района, где курировал вопросы туризма — в частности, создания и развития горноклиматического курорта Лагонаки. В сентябре 2010 года он был назначен на должность руководителя департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края. С 1 января 2016 года занимал должность министра курортов, туризма и олимпийского наследия. Должность советника главы Ростуризма Евгений Куделя занимает с начала сентября 2016 года.

В ходе проверки деятельности Департамента комплексного развития курортов и туризма за 2010−2012 годы Контрольно-счетной палатой Краснодарского края были найдены различные нарушения и недостатки на общую сумму 58,4 млн руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Александр Ткачев назвал укрепление рубля ударом по экономике России
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
Трамп потребовал извинений от The New York Times
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Визовый режим с Белоруссией поддержали 78% россиян
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
Официально: новый Hyundai Solaris будет стоить дешевле старого Со 100-сильным двигателем объёмом 1,4 литра и 6-ступенчатой механической трансмиссией новинка предлагается за 599 000 рублей
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Как правильно организовать зону для сна?
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Составлен рейтинг самых комфортных городов мира
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь