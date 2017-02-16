Экс-министр курортов Краснодарского края Куделя арестован на 15 суток

Как сообщал «Югополис», Куделя был задержан 14 февраля во время обысков в офисе Ростуризма.

Куделя оказал сопротивление при проведении следственных действий, в связи с этим он привлечен к ответственности по ст. 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению — и в настоящее время помещен под административный арест на 15 суток, передает «Интерфакс».

Напомним, 14 февраля при проведении санкционированного обыска в московском служебном кабинете Куделя отказался предоставить оперативникам доступ к содержимому находящегося в помещении сейфу. Чиновник не разрешал сотрудникам правоохранительных органов подойти к сейфу, а кроме того, отказался отдать свой телефон. В связи с этим было принято решение применить силу — был вызван наряд полиции, сотрудники МВД надели на советника главы Ростуризма наручники и вывели из кабинета.

Как сообщал «Югополис», отставка Кудели прошлым летом последовала после того, как накануне на совещании в Ейске губернатор Краснодарского края возложил на министра ответственность за ряд системных упущений в курируемой им отрасли. В частности, не решаемые годами проблемы организации бесперебойного снабжения курортных здравниц местной сельскохозяйственной продукцией, легализации частных мини-гостиниц, безопасности и качества услуг, предоставляемых отдыхающим.

Евгений Куделя с 2001 года работал в администрации Апшеронского района, где курировал вопросы туризма — в частности, создания и развития горноклиматического курорта Лагонаки. В сентябре 2010 года он был назначен на должность руководителя департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края. С 1 января 2016 года занимал должность министра курортов, туризма и олимпийского наследия. Должность советника главы Ростуризма Евгений Куделя занимает с начала сентября 2016 года.