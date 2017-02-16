Машина с российскими дипломатами попала в ДТП в Бишкеке

Машина с двумя сотрудниками российского посольства в Киргизии столкнулась с грузовым микроавтобусом в Бишкеке, передаёт Нтв.Ru.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что около 16:00 (14:00 мск) автомобиль марки Toyota Prado с дипломатическими номерами, принадлежащими посольству России, столкнулся с грузовым Mercedes-Benz Sprinter по дороге в аэропорт Манас.



В машине находились два сотрудника посольства. По предварительным данным, один из автомобилей проехал перекресток на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Оба водителя госпитализированы.



Информацию о ДТП РИА Новости подтвердили в пресс-службе диппредставительства.



Из сообщения пресс-службы: «Информацию о факте ДТП мы подтверждаем, больше пока никакой информации дать не можем. В настоящий момент обстоятельства выясняются. На месте происшествия находятся представители посольства».



Согласно номерным знакам, Toyota была закреплена за дипломатическим сотрудником посольства.