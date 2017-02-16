Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
14В США прошла самая престижная выставка собак
9Самый грязный город в мире
16:15 (мск), источник: Интерфакс

Пассажирский поезд насмерть сбил подростка в Свердловской области

Екатеринбург. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего под колесами пассажирского поезда, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР в четверг.

По версии следствия, вечером в среду на перегоне станция Атымья — станция Пелым на севере региона пассажирский поезд сообщением «Приобье-Екатеринбург» сбил подростка 2001 года рождения. Машинист поезда, заметив юношу, подал сигнал и экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось, подросток скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Свердловской области в 2016 году поменяли свои имена на Люцифер и Джек Дениелс
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
Трамп потребовал извинений от The New York Times
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Визовый режим с Белоруссией поддержали 78% россиян
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
Официально: новый Hyundai Solaris будет стоить дешевле старого Со 100-сильным двигателем объёмом 1,4 литра и 6-ступенчатой механической трансмиссией новинка предлагается за 599 000 рублей
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего
Москвичи нашли способ защитить жилье от мошенников
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь