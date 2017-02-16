Пассажирский поезд насмерть сбил подростка в Свердловской области

По версии следствия, вечером в среду на перегоне станция Атымья — станция Пелым на севере региона пассажирский поезд сообщением «Приобье-Екатеринбург» сбил подростка 2001 года рождения. Машинист поезда, заметив юношу, подал сигнал и экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось, подросток скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).