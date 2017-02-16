Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Известная певица из РФ ответила на угрозы украинских радикалов
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Работники морга забрали тело с похорон во время церемонии
Знаменитую певицу ограбили на $2 млн
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
14В США прошла самая престижная выставка собак
9Самый грязный город в мире
16:14 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Драка бабушки хоккеиста с мужчиной в «Уфа-Арене» попала на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт между пожилой женщиной и мужчиной в коридоре «Уфа-Арены».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт между пожилой женщиной и мужчиной в коридоре «Уфа-Арены». Как видно на записи, женщина разворачивается и направляется к мужчине, где пытается ударить его ногой. После этого она толкает стоящую рядом женщину — супругу своего оппонента.

— Ту часть, где он меня сначала ударил, стерли. На видео осталась та часть, где я возвращалась после нападения на меня, была в шоке, — прокомментировала «Вестям» 55-летняя Елена Валиева.

Напомним, случай произошёл во время товарищеского матча с Альметьевском в минувшее воскресенье. После конфликта между представителями игроков детской команды «Салават Юлаев» 55-летняя женщина попала в больницу.

По словам участников конфликта, родители воспитанников команды разделились на два лагеря после смены прежнего тренера Вадима Шарифьянова.

Часть взрослых поддерживает это решение, другие — наоборот. Действительные причины конфликта предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Обе стороны написали заявления по факту нанесения телесных повреждений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
Трамп потребовал извинений от The New York Times
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Визовый режим с Белоруссией поддержали 78% россиян
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
Официально: новый Hyundai Solaris будет стоить дешевле старого Со 100-сильным двигателем объёмом 1,4 литра и 6-ступенчатой механической трансмиссией новинка предлагается за 599 000 рублей
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Регистрация жилья в России оказалась парализована
В Петербурге изменят систему расселения коммуналок
Под Калининградом с молотка продадут старинный замок
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь