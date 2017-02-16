Драка бабушки хоккеиста с мужчиной в «Уфа-Арене» попала на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт между пожилой женщиной и мужчиной в коридоре «Уфа-Арены». Как видно на записи, женщина разворачивается и направляется к мужчине, где пытается ударить его ногой. После этого она толкает стоящую рядом женщину — супругу своего оппонента.

— Ту часть, где он меня сначала ударил, стерли. На видео осталась та часть, где я возвращалась после нападения на меня, была в шоке, — прокомментировала «Вестям» 55-летняя Елена Валиева.

Напомним, случай произошёл во время товарищеского матча с Альметьевском в минувшее воскресенье. После конфликта между представителями игроков детской команды «Салават Юлаев» 55-летняя женщина попала в больницу.

По словам участников конфликта, родители воспитанников команды разделились на два лагеря после смены прежнего тренера Вадима Шарифьянова.

Часть взрослых поддерживает это решение, другие — наоборот. Действительные причины конфликта предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Обе стороны написали заявления по факту нанесения телесных повреждений.