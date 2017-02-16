Экс-замглавы таможни и адвокат предстанут перед судом в Ростове
Бывший замначальника Южной оперативной таможни и адвокат предстанут перед судом в Ростове по обвинению в попытке посредничества во взяточничестве, сообщает
Бывший замначальника Южной оперативной таможни и адвокат предстанут перед судом в Ростове по обвинению в попытке посредничества во взяточничестве, сообщает
По версии следствия, в 2015 году обвиняемые предложили ростовчанке передать через них сотрудникам правоохранительных органов 15 млн рублей за содействие в прекращении уголовного преследования в отношении ее супруга по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков) и изменение избранной для него меры пресечения на домашний арест.
Сообщается, что противоправная деятельность злоумышленников была пресечена при получении денег.
В настоящее время обвиняемые заключены под стражу.