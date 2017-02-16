В Волгограде поток горячей воды затопил подъезд многоэтажного дома

Как сообщают местные жители, коммунальная авария произошла в четверг днем, 16 февраля, в подъезде дома № 131, расположенном на проспекте Ленина.

По их словам, вода затапливала лестничные клетки в течение двух часов, проникая в квартиры жильцов. Спустя время приехала аварийная бригада и перекрыла воду. Как оказалось, причиной потопа стал срыв крана на трубе отопления, которая проходит по чердаку многоэтажки.

Жильцы также отмечают, что кран сорвали строители, которые делают в доме капитальный ремонт.