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16:46 (мск), источник: РИА Новости

Около 60 тысяч жителей Самары остались без холодной воды из-за аварии

Около 60 тысяч жителей Самары, проживающих в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые Ключи, остались без холодной воды из-за аварии, сообщает пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».

«В настоящее время специалистами СКС предпринимаются все возможные меры для скорейшего определения и устранения повреждения. К сожалению, резервные схемы в этом районе отсутствуют. Вода будет поставляться бойлерами», — отмечается в сообщении.

Как отметили в СКС, авария произошла около 13.00 (мск) в районе 19-го километра Московского шоссе в Самаре. Место утечки определить можно только с помощью специализированного прибора. Диагностическая лаборатория СКС выехала на предполагаемое место утечки.

Отмечается, что в результате аварии без холодного водоснабжения остались два микрорайона — Крутые Ключи и Мехзавод. По данным МЧС, в двух микрорайонах расположено более 400 жилых домов с населением около 60 тысяч человек, в том числе, 9800 детей.

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