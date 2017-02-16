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16:39 (мск), источник: VLADNEWS

Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая

Суд не прислушался к доводам адвокатов.

Брату главы Владивостока Игоря Пушкарева — генеральному директору ООО «Востокцемент» Андрею Пушкареву Басманный районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста до 30 мая 2017 года, сообщает РИА VladNews.

Суд не прислушался к доводам защиты о состоянии здоровья Андрея Пушкарева и необходимости срочного лечения, продлив ему домашний арест еще на 3 месяца и 2 суток — до 30 мая 2017 года.

Напомним, Андрей Пушкарев проходил лечение после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. За период с января 2015 года по июнь 2016 ему было сделано 22 операции.

Как ране сообщало РИА VladNews, Андрею Пушкареву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

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