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17:51 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде два школьника оказались под колесами фуры

Два школьника оказались под колесами большегруза в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на Южном шоссе.

Со слов очевидцев, мальчики переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. А вот водитель фуры проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 9-летний мальчик оказался под колесами фуры, его одноклассника отбросило на проезжую часть.

Свидетели наезда вытащили мальчика испод колес и стали оказывать ему первую помощь. Водитель большегруза придерживается другого мнения. По его словам, дети сами бросились ему под колеса.

Сейчас здоровьем 9-летнего мальчика занимаются врачи. Его жизни ничего не угрожает. Его одноклассника с места аварии забрали родители. Он получил небольшие ушибы. Об этом сообщает источник NewsNN.

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