Спасатели извлекли женщину из раскуроченного авто и «растащили» пробку на трассе

Об этом сообщает пресс-служба «Крым-СПАС».
На место ДТП оперативно прибыли спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента разрезали поврежденный автомобиль и извлекли женщину. Пострадавшая была передана бригаде «скорой помощи».
Кроме того, вчера спасателям поступило сообщение, что из-за сложных погодных условий на трассе Алушта — Судак, в районе села Лучистое, из-за сложных погодных условий образовалась пробка и автомобилисты не могут самостоятельно выехать из затора. Одна из попыток «разъехаться» привела к столкновению двух авто.
С помощью спецоборудования и лебедки спасатели отбуксировали застрявшие авто.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), во вторник, 14 февраля, сотрудники МЧС и «Крым-СПАС» спасли в горно-лесной местности двух человек.