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17:55 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели извлекли женщину из раскуроченного авто и «растащили» пробку на трассе

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости (Крым). В 10.55 на трассе Симферополь — Джанкой произошло ДТП с участием Volkswagen Transporter и Daewoo Matiz, в результате которого в легковушке оказалась зажата женщина.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба «Крым-СПАС».

На место ДТП оперативно прибыли спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента разрезали поврежденный автомобиль и извлекли женщину. Пострадавшая была передана бригаде «скорой помощи».

Кроме того, вчера спасателям поступило сообщение, что из-за сложных погодных условий на трассе Алушта — Судак, в районе села Лучистое, из-за сложных погодных условий образовалась пробка и автомобилисты не могут самостоятельно выехать из затора. Одна из попыток «разъехаться» привела к столкновению двух авто.

С помощью спецоборудования и лебедки спасатели отбуксировали застрявшие авто.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), во вторник, 14 февраля, сотрудники МЧС и «Крым-СПАС» спасли в горно-лесной местности двух человек.

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