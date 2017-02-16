Спасатели извлекли женщину из раскуроченного авто и «растащили» пробку на трассе

Об этом сообщает пресс-служба «Крым-СПАС».

На место ДТП оперативно прибыли спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента разрезали поврежденный автомобиль и извлекли женщину. Пострадавшая была передана бригаде «скорой помощи».

Кроме того, вчера спасателям поступило сообщение, что из-за сложных погодных условий на трассе Алушта — Судак, в районе села Лучистое, из-за сложных погодных условий образовалась пробка и автомобилисты не могут самостоятельно выехать из затора. Одна из попыток «разъехаться» привела к столкновению двух авто.

С помощью спецоборудования и лебедки спасатели отбуксировали застрявшие авто.