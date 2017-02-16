Число жертв взрыва в Пакистане возросло до 50 человек
По меньшей мере 50 человек погибли, 100 пострадали при взрыве на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе
По меньшей мере 50 человек погибли, 100 пострадали при взрыве на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе
Ранее сообщалось о не менее 30 погибших и 100 пострадавших.
Взрыв прогремел в четверг вечером, когда в мавзолее почитаемого среди последователей суфизма философа и поэта Лала Шахбаза Каландара (более известен как Сайед Мухаммад Усман Марванди) традиционно проводились суфийские ритуалы с участием большого числа верующих.
По данным полиции, взрыв прогремел внутри комплекса у ворот. Предположительно, взрыв осуществил смертник — он бросил гранату, которая не сработала, и затем привел в действие пояс смертника.