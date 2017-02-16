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18:54 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв взрыва в Пакистане возросло до 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли, 100 пострадали при взрыве на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шариф в провинции Синд, сообщает издание Express Tribune со ссылкой на сотрудников мавзолея и офиса главы провинции.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось о не менее 30 погибших и 100 пострадавших.

Взрыв прогремел в четверг вечером, когда в мавзолее почитаемого среди последователей суфизма философа и поэта Лала Шахбаза Каландара (более известен как Сайед Мухаммад Усман Марванди) традиционно проводились суфийские ритуалы с участием большого числа верующих.

По данным полиции, взрыв прогремел внутри комплекса у ворот. Предположительно, взрыв осуществил смертник — он бросил гранату, которая не сработала, и затем привел в действие пояс смертника.

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