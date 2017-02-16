Число жертв взрыва в Пакистане возросло до 50 человек

Ранее сообщалось о не менее 30 погибших и 100 пострадавших.

Взрыв прогремел в четверг вечером, когда в мавзолее почитаемого среди последователей суфизма философа и поэта Лала Шахбаза Каландара (более известен как Сайед Мухаммад Усман Марванди) традиционно проводились суфийские ритуалы с участием большого числа верующих.