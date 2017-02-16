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16 февраля, источник: "Российская газета"

В полиции Челябинска опровергли информацию о нападениях маньяка

В полицейском главке Южного Урала прокомментировали информацию о нападениях на женщин в Челябинске.

В ходе опроса жертв установлено, что преступления совершены с целью завладения личным имуществом, сообщили в правоохранительном ведомстве.

— В Тракторозаводском районе Челябинска неустановленным мужчиной совершены два нападения на женщин в подъездах жилых домов с целью завладения личным имуществом, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — Преступник угрожал жертвам ножом, но не соверша действий сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ).

Возраст злоумышленника — 50−55 лет, рост — 160 сантиметров, телосложение — среднее, внешность — славянская. Одет в коричневую дубленку, вязанную шапку черного цвета, спортивные штаны темного или серого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом преступнике просят сообщить ее по телефону «02» либо в ближайшем отделе полиции.

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