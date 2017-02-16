В полиции Челябинска опровергли информацию о нападениях маньяка
В полицейском главке Южного Урала прокомментировали информацию о нападениях на женщин в Челябинске.
В полицейском главке Южного Урала прокомментировали информацию о нападениях на женщин в Челябинске.
В ходе опроса жертв установлено, что преступления совершены с целью завладения личным имуществом, сообщили в правоохранительном ведомстве.
— В Тракторозаводском районе Челябинска неустановленным мужчиной совершены два нападения на женщин в подъездах жилых домов с целью завладения личным имуществом, — сообщили в
Возраст злоумышленника — 50−55 лет, рост — 160 сантиметров, телосложение — среднее, внешность — славянская. Одет в коричневую дубленку, вязанную шапку черного цвета, спортивные штаны темного или серого цвета.
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