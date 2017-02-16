В Екатеринбурге мужчина поджег дом и покончил с собой

В Екатеринбурге в доме на улице Ярославской, 26, 49-летний мужчина поджог дом и покончил с собой. На место происшествия выезжали сотрудник полиции и МЧС, передает корреспондент «АиФ-Урал» в четверг, 16 февраля.

В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили информацию о произошедшем ЧП и подтвердили факт того, что мужчина по предварительным данным покончил жизнь самоубийством.

«Действительно, такое ЧП имело место быть. Тревожное сообщение о нем поступило в дежурную часть отдела полиции № 15 в 18.38 по местному времени от граждан, проживающих в частном секторе на улице Ярославская. Люди рассказали полицейским, что горит соседний дом № 26. На указанный адрес незамедлительно прибыл наряд территориального ОВД. Поступившие в полицию сведения подтвердились.

Действительно, дом полыхал, а на веранде было видно тело мужчины, предположительно покончившего жизнь самоубийством. Пока два пожарных расчета МЧС справлялись с огнем, который успел распространиться на площади порядка 40 квадратных метров. Сыщики уголовного розыска тем временем установили личность погибшего. Им оказался местный житель Вячеслав Окунев 1968 года рождения, неработающий и часто злоупотреблявший спиртными напитками. Более того, на этой почве неоднократно проходил лечение в наркологической клинике. В последний раз выписался оттуда 10 февраля и имел диагноз «суицидальный настрой».

В доме, где произошло ЧП, он проживал с сестрой. Перед тем, как уйти из жизни, он позвонил сестре, находившейся на работе, и рассказал, что намеревается уйти из жизни. Впрочем точную причину его смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы. Причину пожара выяснят полицейские и специалисты МЧС, — прокомментировал инцидент руководитель пресс-службы областного главка полковник Валерий Горелых.

По факту Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СКР России проводит проверку.

«Проведен осмотр места происшествия, у мужчины действительно имеются признаки суицида, — сообщил «АиФ-Урал старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Точная причина гибели мужчины покажет судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что вчера в микрорайоне Академический было обнаружено тело 13-летнего подростка.