Террористические и экстремистские преступления стали чаще выявлять в Хабаровском крае

Более 20 преступлений экстремистской и еще 15 — террористической направленности выявили сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю в прошлом году. По сравнению с 2015 годом количество таких дел выросло в 1,5 и 3,5 раза соответственно, сообщает портал «Губерния».

«На это повлиял ряд факторов: это миграционные процессы, проведение спецоперации ВСУ России в Сирии, а также задачи, которые ставят модераторы международных террористических организаций по продвижению своего влияния на территории стран Европы и в России. Поэтому мы наблюдаем такую картину, во многих регионах России увеличилось количество выявленных преступлений террористического характера», — отметил заместитель начальника подразделения УФСБ России по Хабаровскому краю Виталий Ролов на заседании краевой антитеррористической комиссии.

На встрече также заявили о снижении популярности радикального исламизма среди молодежи Хабаровского края.

«Реакция молодежи [на профилактические мероприятия] во всех случаях положительная, и мы отмечаем снижение темпов “исламизации”. Проведено столько профилактической работы, но при этом [существует] рост преступлений экстремистской террористической направленности», — отметил начальник центра по противодействию экстремизму УМВД России по Хабаровскому краю Олег Колесников.

По информации краевого УФСБ, сегодня в различных исправительных учреждениях Хабаровского края наказание отбывают 46 человек, осужденных за терроризм и экстремизм.