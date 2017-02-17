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03:30 (мск), источник: Вести Приморье

В Артеме задержан подозреваемый в наркопреступлении

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск Росгвардии обратили внимание на мужчину, вызвавшего подозрения. Увидев патрульную автомашину, он занервничал и попытался скрыться.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Артему, бойцы Росгвардии остановили гражданина для проверки документов. На вопрос, имеются при нем запрещенные предметы, мужчина ответил утвердительно и был доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра у гражданина обнаружен сверток с порошкообразным веществом.

Криминалистическая экспертиза установила, что содержимым свертка является синтетический наркотик «Спайс» общим весом 1 грамм.

Житель Артема пояснил, что хранил наркотическое вещество без цели сбыта для личного употребления.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере), Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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