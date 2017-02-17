Чиновник купил землю на побережье Приморья за копейки

Хасанский суд вынес приговор бывшему начальнику управления по распоряжению землями и муниципальным имуществом в администрации Хасанского района. Мужчина осужден по статье УК РФ «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере».

Как установлено в суде, преступление совершено с ноября 2012 г. по июнь 2013 г., когда фигурант был начальником управления по распоряжению землями и муниципальным имуществом в администрации Хасанского района. Имея умысел незаконно оформить в собственность земельный участок, расположенный недалеко от моря в Хасанском районе, он использовал служебное положение в корыстных целях.

Так, злоупотребляя доверием подчиненных и других муниципальных служащих, он сумел получить земельный участок без аукциона, тем самым избежать конкуренции и затрат. Итогом таких манипуляций стало незаконное предоставление ему в собственность земельного участка по льготной, по существенно низкой цене (порядка 4 тыс. рублей). В результате ущерб составил 543 тыс. 621 рубль (разница между рыночной стоимостью участка и суммой, которую фигурант заплатил).

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 2 года общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Сейчас прокуратура района решает вопрос об оспаривании в суде решений по незаконному предоставлению участка в собственность осужденному и его возврате в распоряжение района.